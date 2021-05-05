برنت عند 66.17 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط حاد بمخزونات أمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 % إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس (آذار).

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 % إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من 7 أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين بالمئة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة “يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.

زأظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل (نيسان)، وذلك بحسب مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.