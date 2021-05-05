الجدعان: دمج “هيئة الزكاة” و”الجمارك” يسهل الإجراءات الضريبية والجمركية

قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،محمد الجدعان، إن قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك لتصبحا “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة، وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال.

وأضاف الجدعان في بيان للهيئة اليوم الأربعاء أن تلك الإسهامات تكون من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل؛ مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن الجدعان أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد مواكباً لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم، حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة؛ مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق؛ وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف الجدعان أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للتطوير المستمر لأجهزة الدولة في القطاعات الحكومية كافة وتطوير قدرات رأس المال البشري هو أحد أهم ممكنات الوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030.