وزير الخارجية الهندي يعلن في قمة مجموعة السبع مخالطته مصابين بكورونا

قال وزير الخارجية الهندي في قمة مجموعة السبع إنه خالط مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»، رصد إصابتين في صفوف أعضاء الوفد الهندي المشارك باجتماعات مجموعة السبع بفيروس كورونا.

وأكدت الحكومة البريطانية إصابة اثنين منهم وعزل الوفد بكامله.

فيما كشف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار أنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد، على الرغم من أن الفحوصات لم تظهر إصابته.

وكانت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بدأت أمسفي لندن، وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين، وذلك تمهيداً لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب إنجلترا.

وتبحث مجموعة السبع عددا من الملفات الساخنة من ضمنها مكافحة الجتئحة وتوزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول.

يذكر أن الهند سجلت وفيات قياسية بكورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 3780 وفاة بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

كذلك أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 حالة اليوم. وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة الإصابات اليوم أي أبكر عدة أيام عن المتوقع بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر.