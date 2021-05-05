تحقيق ضد عمدة إسطنبول لإهانته ضريح سلطان عثماني

في تهمة جديدة لأحد أبرز رموز المعارضة التركية فتح مدعون عامون أتراك تحقيقاً ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بسبب سلوكه “المهين” خلال زيارة ضريح سلطان عثماني، وفق موقع “أحوال تركية” أمس الثلاثاء.

وانتشرت صورة لإمام أوغلو، المرشح الرئاسي المحتمل والقوي لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، واضعا يديه خلف ظهره خلال زيارته ضريح السلطان محمد الثاني في العام الماضي بمناسبة ذكرى سقوط القسطنطينية على يد العثمانيين في 1453.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل تشاتاكلي إن “التحقيق فتحه مكتب الادعاء العام في إسطنبول بعد مزاعم بأن رئيس البلدية “أهان قبر الفاتح”، دون إيضاحات عن كيفية إهانة إمام أوغلو للضريح”.

ويسعى المدعون لحل هذا الحزب، ثالث أكبر أحزاب البرلمان بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور المصنف من قبل أنقرة “ارهابياً”.

وقال المتحدث باسم إمام أوغلو مراد اونغون في تغريدة إنه طُلب من رئيس البلدية الإدلاء بأقواله في تحقيق “يفتقر الى أي تفسير”.