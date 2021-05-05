“أرامكو”: إقبال مرتفع من مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاما

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.

وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن وللشركة أولويات واضحة لاستخدام النقد وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.

وأوضح أنه مع تقلبات أسواق النفط، فإن الشركة جاهزة لأي خيار للتمويل بما في ذلك دخول أسواق الدين حسب الحاجة.

وأشار إلى أن الشركة قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية من خلال الإصدارات السابقة والتي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاما.

وحققت شركة “أرامكو” السعودية ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات “أرامكو” الفصلية 272 مليار ريال.

وعزت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية “تداول”، أمس الثلاثاء، ارتفاع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال “سابك”، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في حجم مبيعات النفط الخام.