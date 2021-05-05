إغلاق 17 منشأة مخالفة في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1781 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية والأسواق المركزية وإغلاق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ “كورونا المستجد” وذلك تحقيقاً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

ودعت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، بالتواصل مع مركز البلاغات (940) لمعالجتها.