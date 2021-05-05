السعودية تخفض السعر الرسمي لبيع الخام إلى آسيا في يونيو

قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا في شحنات شهر يونيو/ حزيران القادم.

وأضاف المصدران، وفقا لرويترز، أن المملكة حددت سعر البيع الرسمي لشهر يونيو/ حزيران للخام العربي الخفيف عند 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان / دبي لآسيا، بانخفاض 10 سنتات عن مايو/ أيار، منوهين بأنه يعد أول خفض للأسعار منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020.

وتم تخفيض سعر الخام الثقيل بواقع 30 سنتا عن مايو/ أيار بعلاوة سعرية 0.50 دولار للبرميل، وخفض سعر الخام المتوسط 20 سنتا عند 1.25 دولارا للبرميل فوق متوسط عمان / دبي لآسيا.

ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في شهر مايو/ أيار مقارنة مع أبريل/ نيسان 2021.