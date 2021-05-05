مصر: غلق كافة المقاهي والمطاعم والمولات من التاسعة مساءً وحتى نهاية العيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قررت اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين (حتى 21 مايو) غلق المحلات والمولات والكافيهات والسينما والمسارح في الساعة الـ9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة الديليفري.

كما قررت اللجنة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.

وسجلت مصر، تسجيل 1090 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة وفاة.