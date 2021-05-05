تركيا.. مساعٍ لإصلاح العلاقات مع السعودية ووزير خارجيتها في المملكة قريبا

يستعد ‏وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة السعودية، في الـ11 من مايو الجاري، وذلك في مسعي جديد من ‎تركيا لإصلاح العلاقات مع السعودية. بحسب “سي إن إن ترك”.

في السياق؛ بدأت منذ قليل جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في أول زيارة منذ عام 2013.