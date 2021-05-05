تركيا.. مساعٍ لإصلاح العلاقات مع السعودية ووزير خارجيتها في المملكة قريبا

يستعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة السعودية، في الـ11 من مايو الجاري، وذلك في مسعي جديد من تركيا لإصلاح العلاقات مع السعودية. بحسب “سي إن إن ترك”.
في السياق؛ بدأت منذ قليل جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في أول زيارة منذ عام 2013.
وكانت مصادر قد كشفت أمس الثلاثاء أن مصر تمسكت في محادثاتها مع تركيا بضرورة سحب قواتها من ليبيا، لافتة إلى أن القاهرة قدمت ملفا يضم مطالبها من أنقرة.
وأضافت المصادر لـ”العربية” أنه “تم الاتفاق على جدول زمني لاجتماعات مصرية تركية خلال الفترة المقبلة”.