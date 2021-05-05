بدء استقبال مستفيدات الضمان الاجتماعي في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير

بدأت مكاتب الضمان الاجتماعي بمحافظات الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في استقبال المراجعات والمستفيدات بعد افتتاح الأقسام النسائية فيها واكتمال تجهيزاتها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن هذه الأقسام ستسهم في تسهيل خدمة أكثر من 13 ألف مستفيدة من الحالات المشمولة بالرعاية الضمانية في المحافظات من فئات المطلقات والأرامل والأيتام وأسر السجناء والنساء المهجورات ومن في حكمهن، مؤكدا على أن هذا الافتتاح يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في إيصال خدماتها للمستفيدين من كافة شرائح المجتمع في جميع المناطق والمحافظات بكل يسر وسهولة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.