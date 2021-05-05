القبض على مواطن هشم زجاج مركبات وسرق محتوياتها بالشرقية

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في مدينة الدمام، تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، حيث قدرت المسروقات بمبلغ 25 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.