المملكة تختار البنفسجي لونا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها.. و”الثقافة” تكشف السبب (صور)

اختارت المملكة العربية السعودية اللون البنفسجي لونا معمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، والسجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

وجاءت مبادرة تغيير سجاد مراسم الاستقبال بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية.

وحول أسباب اختيار هذا اللون؛ كشفت وزارة الثقافة أنه يتماهى مع لون صحاري المملكة وهضابها في فصل الربيع، عندما تتزين بلون زهرة الخزام ونباتات أخرى، والتي تشكل في مجموعها غطاء طبيعيا بلون بنفسجي يعكس طبيعة المملكة المعطاءة.

كما يشهد سجاد المراسم حضور بارز لفن حياكة السدو، إذ تتزين أطراف السجاد بنقوش السدو المميزة؛ أحد الحرف الشعبية الأصيلة في المملكة.

جاء ذلك في فرصة لمنح هذا الفن العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين.

ويعكس اللون البنفسجي الحالة الي تعيشها المملكة في ظل الرؤية الملهمة الاعتزاز المتنامي بـ جذور التاريخ والهوية والحضارة.

جانب من مراسم استقبال محمد بن زايد في المملكة مزدانة باللون البنفسجي خلال استقباله من قبل ولي العهد