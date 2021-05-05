آخر تطورات الصاروخ الصيني التائه.. توقعات بسقوطه في هذا الموعد

حالة من الذعر أصابت سكان العالم، بعد خروج الصاروخ الصيني “التائه في الفضاء” عن السيطرة، وسط حالة ترقب لسقوطه خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

وقال رئيس معهد الفلك، فى بيان له، إنه فى الواقع أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

وحسب ما أعلنته “سي إن إن”، قد تسقط أجزاء من مركبة الإطلاق الصينية الثقيلة Long March 5B، التي تحلق بشكل لا يمكن التحكم بها، على الأرض في الفترة من 8 إلى 10 مايو، لكن من المستحيل التنبؤ بمكان سقوطها في الوقت الحالي.

وأطلقت الصين، صاروخا ضخما، الخميس، إلا أنه بات خارج عن السيطرة خلال دورانه حول الأرض.

وحسب ما أعلنه موقع “سبيس نيوز”، فإن الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا يشكل المنصة الأساسية لصاروخ ” Long March 5B” الصيني.

يشار إلى أن الصين، أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.