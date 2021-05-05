الحكومة اليمنية: الحرس الثوري يدير صنعاء.. ومليشيا الحوثي مجرد ديكورات (صور)

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما تدعيه مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، من رفع شعارات كاذبة، بشأن المواطنة، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني هو من يقوم حاليا بإدارة صنعاء، بعد اختطافها من قبل مليشيا الحوثي.

وقام الإرياني بنشر عدة صور للمدعو ” حسن إيرلو”، الذي يعتبر محافظا لصنعاء من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الإرياني أن تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو والتي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسئول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن هذه التحركات تؤكد أن قيادات مليشيا الحوثي مجرد ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن النظام الايراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.