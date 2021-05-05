حوادث مرورية وحالات مرضية..الهلال الأحمر بتبوك يستقبل أكثر من 6 آلاف نداء استغاثة

استقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك في 500 ساعة عمل خلال أيام شهر رمضان المبارك، 6400 نداء استغاثة، تنوعت مابين الإبلاغ عن الحوادث المرورية والحالات المرضية.

وأكد المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أنه جرى التعامل مع جميع هذه البلاغات من قبل الفرق الميدانية بكل قدرة ومهنية.

وأضاف أن الفرع وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك وضع خطة إسعافية ترتكز على رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية بالمنطقة، والبالغ عددها 26 مركزًا إسعافيًا.

ونوّه أن البلاغات تصل إلى هيئة الهلال الأحمر بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة ومعرفة حالة البلاغ، حيث يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق، الذي يُعد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.