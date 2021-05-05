هل اقتربت نهايته؟ .. خامنئي على تويتر: ادعولي

طلب المرشد الإيراني على خامنئي من متابعيه على تويتر أن يبتهلوا له بالدعاء.

وكتب خامنئي طالبا من رواد تويتر الدعاء :” أيها الأعزاء أرجوكم أن تصلوا من أجلي”.

طلب خامنئي الدعاء من متابعيه يطرح سؤالا هل اقترب رحيله، أو أنه أصيب بمرض لم تكشف عنه الجهات الرسمية حتى الآن.

يذكر أن خامنئي كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهور، ولم يظهر خلالها في محافل رسمية.

كما يرى البعض أن خامنئي يشعر باقتراب رحيله، خاصة بعد الظهور القوي في وسائل الإعلام الإيراني لنجله ” مجتبى خامنئي”، مع دعوات واسعة لأن يكون خلفا للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في الانتخابات المقبلة، المزمع عقدها في يونيو القادم.