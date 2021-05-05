شركة ألمانية تنقل  59 حاوية لمواد خطيرة.. ماذا يحدث مجددا في مرفأ بيروت؟

بالرغم من مرور قرابة تسعة شهور على كارثة مرفأ بيروت التي وقعت في أغسطس الماضي، إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة.

يأتي هذا بعدما ، أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن شركة ألمانية أزالت مواد كيماوية خطيرة مخزنة في عشرات الحاويات من الميناء

وأضاف أنها تقوم بشحنها إلى الخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين المنشأة عقب الانفجار.

وكشف ا في بيان أمس الأربعاء، أنه تم نقل 59 حاوية تحوي مواد خطيرة.

في ذات السياق نوّه سفير ألمانيا في لبنان، أندرياس كيندل، أن السفينة التي تحمل المواد غادرت وستصل في غضون 10 أيام إلى بلدة فيلهلمسهافن الألمانية.

يذكر أن لبنان كان قد وقّع قبل أشهر اتفاقا مع شركة كومبي ليفت الألمانية لمعالجة وشحن مواد كيماوية قابلة للاشتعال إلى الخارج.

وتبلغ قيمة الاتفاق 3.6 ملايين دولار، سددت منها سلطات الموانئ في لبنان مليوني دولار بينما تغطي الحكومة الألمانية الباقي.