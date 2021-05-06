بعد تداول مشهداً يصور حالتها.. #أمير_القصيم يوجه بشكل عاجل بتوفير سكن ومعالجة حالة السيدة “أم فرحان”

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجهات المعنية بشكل عاجل بتوفير سكن ومعالجة وضع السيدة “أم فرحان ” بعد ان تم تداول مشهداً مصورا تشكي فيه حالها وعدم توفر السكن لها.

ويأتي توجيه سمو أمير القصيم تفاعلا مع ما تم تداوله في المشهد المصور وما تضمنه من معلومات من عدم توفر مسكن للسيدة “ام فرحان”.

وأكد سموه على الجهات ذات العلاقة بالوقوف بشكل عاجل على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها حرصاً من سموه على انفاذ توجيهات القيادة أعزها الله على ايجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات بالمنطقة.