تدشين حملة «نتراحم معهم» في مكة المكرمة

نيابة عن صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف يوم أمس حملة “نتراحم معهم” التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة والتي تستمر لمدة يومين.

وتهدف الحملة إلى تحقيق التكافل لذوي السجناء وتلبية المتطلبات الغذائية والاستهلاكية لهم في ظل فقد عائلهم.

وخلال تدشين سموه الحملة “عن بُعد” تم استعراض مشاريع تراحم المستدامة والمبادرات القائمة.

فيما تستهدف الحملة، والتي تُنفذ خلال شهر رمضان، القطاع الأهلي والمؤسسات المانحة، بالإضافة لكافة أفراد المجتمع.