تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قد تتأجل لهذا الموعد

قال المستشار الخاص لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن بداية دور المجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ستتأجل للمرة الثانية إلى سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات في بداية يونيو المقبل، بعدما تأجلت بالفعل من أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن رفض الكاف إقامة المباريات في ملاعب متواضعة المرافق في جميع أنحاء القارة قد يؤدي إلى تأجيلها مرة اخرى.

وقال داني جوردان مستشار موتسيبي والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، للصحافيين ننتظر التأكيد النهائي من الكاف، لكن الاعتقاد السائد حالياً، أن التصفيات ستنطلق في سبتمبر وليس في يونيو .

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكاف الذي سينعقد في كيجالي في 15 مايو الحالي.

وأصدر “كاف” هذا الأسبوع قائمة بالملاعب المعتمدة خلال أول جولتين من التصفيات، الأمر الذي ترك ربع المنتخبات الأربعين المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 دون ملاعب لخوض مبارياتها على أرضها.

وتضم الدول التي لم تشملها القائمة السنغال، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، ومالي التي كانت ضمن المصنفين في الجولة الأولى من التصفيات.

وشملت القائمة أيضاً بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا ومالاوي وناميبيا والنيجر وسيراليون، لكن التأخير سيمنحها الوقت لإجراء بعض التطوير اللازم في ملاعبها.

ويعني تأجيل التصفيات إقامة جولتين في كل فترة توقف في الأجندة الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية في مارس المقبل، حيث تقام مباراتي ذهاب وعودة على أن يتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى نهائيات 2022.