المغرب: زيارات رفيعة المستوى مع #إسرائيل قريباً

كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن جميع أدوات التعاون مع إسرائيل متوفرة، وقال: توجد الإرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريباً جداً الزيارات رفيعة المستوى.

وقال بوريطة في مقابلة مع قناة “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك” إننا مخلصون في التزاماتنا، لأننا اتخذنا القرار (التطبيع مع إسرائيل) عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي.

وأضاف الوزير المغربي عشية أول مشاركة رسمية مغربية في مؤتمر لـ”إيباك”ضمن فعالية “ميد اتلانتيك سبرينغ بروغرام”، بحسب موقع “روسيا اليوم” أن الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة هي وثيقة ملزمة قانونياً، وتتضمن اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية.

وتابع بوريطة: إننا بحاجة إلى تنسيق العمل كحلفاء، لمواجهة التهديدات الإيرانية، المرتبطة بالأنشطة النووية، وإيران تعمل على زعزعة استقرار شمال إفريقيا وغرب إفريقيا.

وأعلنت إسرائيل والمغرب في ديسمبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.