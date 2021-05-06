بعد 4 محاولات فاشلة.. هبوط ناجح لصاروخ ستارشيب في المريخ

نجح نموذج أولي للصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس من الهبوط خلال أحدث رحلة تجريبية للجيل التالي من مركبة الإطلاق.

وأطلق في ولاية تكساس الأمريكية، الأربعاء، بعد أن انتهت أربع محاولات سابقة بانفجار الصاروخ.

ويعد الهبوط علامة فارقة بالنسبة لشركة الصواريخ الخاصة التي يملكها قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، في مسيرة تطويرها مركبة إطلاق لنقل حمولات ثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام على أمل أن تتمكن في نهاية الأمر من نقل رواد فضاء وحمولات أكبر إلى القمر والمريخ.

وانطلق الصاروخ “ستارشيب إس.إن15″، من موقع إطلاق سبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس على ساحل الخليج ووصل إلى أعلى ارتفاع مقرر له وهو عشرة كيلومترات ثم توقف في الجو للحظات قبل أن يهبط عائدا أدراجه إلى الأرض.

وعادت المركبة التي يبلغ ارتفاعها 16 طابقا والمزودة بثلاثة محركات إلى الوضع العمودي تحت الدفع الصاروخي عندما اقتربت من الأرض، حيث هبطت برفق على منصة الهبوط.

وقال جون إنسبروكر، المهندس في سبيس إكس، خلال تعليق مباشر على الرحلة: “لقد هبطنا، لقد هبطت المركبة الفضائية”.

وجاءت الرحلة في الذكرى الستين لأول رحلة لرائد فضاء أمريكي، والتي انطلق خلالها آلان شيبرد في مهمة شبه مدارية مدتها 15 دقيقة على متن صاروخ ميركوري ريدستون التابع لناسا من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وانطلقت أربع رحلات تجريبية سابقة لنماذج أولية لستارشيب، وهي” إس.إن8″ في ديسمبر/كانون الأول، و”إس.إن9″، في فبراير/شباط، و”إس.إن10″، و”إس.إن11″، في مارس/آذار، بنجاح جميعا لكنها انفجرت متحولة إلى حطام.

وصاروخ ستارشيب الكامل، الذي سيبلغ طوله 120 مترا عند التحامه بمعزز المرحلة الأولى الثقيل للغاية، هو مركبة إطلاق من الجيل التالي من سبيس إكس تقع في بؤرة طموحات ماسك لجعل سفر الإنسان إلى الفضاء أمرا عاديا وبأسعار معقولة.وثمة خطط لأول رحلة فضائية مدارية لستارشيب في نهاية العام.

وقال “ماسك” إنه يعتزم نقل الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا في رحلة حول القمر على متن ستارشيب عام 2023.