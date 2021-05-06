اختفاء جديد للبقع الشمسية بسماء مدينة #جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن رصد صباح اليوم الخميس 06 مايو 2020 ولليوم الرابع على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة، وما يحدث يشير أن الدورة الشمسية 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

تحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو امر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى .

خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية (25)، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما بنفس قوة الدورة السابقة (24)، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2026 – 2023.

إن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021 إلا أنها بطيئة.

جدير بالذكر على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور اضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية فتلك الاضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الاكليلية في الغلاف الجوي للشمس.