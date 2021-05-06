أجهزة الأمن اللبنانية تضرب أوكار تهريب “الرمان المخدر”

قالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، إنه ضمن إطار مكافحة آفة المخدرات، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن عمليات نقل مواد مخدرة معدة للترويج بين البقاع وبيروت، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب التي استمرت لأسابيع، تبين أن الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزورة لنقل هذه المواد، ويقطن أفرادها شقة سكنية في بلدة دير قوبل – عاليه (جبل لبنان)، ويستغلون السكن “كمخزن للمخدرات”.

وأوضح البيان أن المجموعة الأمنية نفذت عمليات متزامنة أواخر الشهر الماضي، منها كمين في بلدة عاريا، نتج عنه توقيف شخصين على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” تحمل لوحات مزورة وهما: ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)، م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) يستخدم بطاقة هوية مزورة في تنقلاته، وقد حاول رمي قنبلة يدوية باتجاه عناصر القوة، إلا أنهم حالوا دون ذلك.

ولفت البيان الى أنه ضبط بحوزة المشتبه بهما كمية كبيرة من المخدرات، وقنبلة يدوية، إضافة إلى مسدس حربي وممشط بداخله 15 طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ 58 مليون ليرة لبنانية.

الشبكة ذاتها -وفق البيان- ضبطت سيارة أخرى تابعة لها بالضاحية الجنوبية لبيروت، وكان يستقلها المدعو: ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)، الذي يستخدم بطاقة هوية مزورة عائدة لشخص من الجنسية السورية.

وضمن الحملة الأمنية نفسها جرى مداهمة شقة في دير قوبل، (جبل لبنان) وعثرت أجهزة الأمن على كمية كبيرة من المخدرات، وأوراق نقدية لبنانية مزيفة.

وأشار البيان الى أنه “بلغت الكميات المضبوطة ما يفوق 3500 ظرف و”علب بلاستيكية”، موضبة، معبأة بالمخدرات بطريقة احترافية ومعدة للترويج، إضافة إلى ضبط كميات من مادة السالفيا و7 أجهزة خلوية.

وقد أحيل الموقوفون والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

ومنذ كشف الجمارك السعودية أسلوب شبكات التهريب عبر لبنان للمخدرات عن طريق شحنات الفواكه والمنتجات الزراعية، تكثف أجهزة الأمن حملاتها لتفكيك تلك الشبكات،.