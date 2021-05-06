ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 23.3 مليار ريال

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شعبان 1442هـ ارتفعت بنسبة 506% لتبلغ نحو 23.28 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك نحو 3.84 مليار ريال، لتسجل أعلى قيمة لها منذ شهر ذي القعدة من العام 1441 هـ أي منذ 9 أشهر.

وكانت الصفقات العقارية قد سجلت خلال شهر شعبان من العام الماضي أدنى قيمة لها وذلك تزامنا مع اتخاذ المملكة للعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا شملت عدة قطاعات.

ومقارنة بشهر رجب 1442هـ، سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بقيمة 143 مليون ريال، وبنسبة 0.6 %.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شعبان الماضي نحو 35.5 ألف صفقة، مرتفعة من 6.12 ألف صفقة خلال شعبان 1441.