تأجيل التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم للمرة الثانية

تأجلت انطلاقة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر للمرة الثانية لتبدأ في سبتمبر أيلول بدلا من يونيو.

وأعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) اليوم الخميس عن تأجيل التصفيات بسبب ظروف كوفيد-19.

وأوضح الكاف في بيان أن التصفيات ستقام في الفترات الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022 لتمتد مرحلة المجموعات 11 أسبوعا.

وتأجلت التصفيات في المرة الأولى من أكتوبر العام الماضي إلى يونيو حزيران بسبب الفيروس.

وأضاف الكاف أن “لجنة الطوارئ قررت بالتشاور مع الاتحاد الدولي (الفيفا) تأجيل بداية التصفيات بسبب التحديات الناجمة عن الوباء ولضمان ظروف لعب مثالية لجميع الفرق”.

وأشار الكاف إلى أنه سيعطي المزيد من التفاصيل عن جدول المباريات في وقت لاحق.

ويتأهل متصدرو عشر مجموعات إلى المرحلة الأخيرة بالتصفيات في مارس حيث يطبق نظام الذهاب والإياب وتضمن خمسة منتخبات الوصول للنهائيات في قطر.