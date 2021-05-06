إغلاق 11 منشأة مخالفة في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1776 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وتلقى مركز البلاغات “940” بالأمانة 29 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات “940” لمعالجتها.