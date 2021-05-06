إغلاق 70 محل ومبسط مخالف بسوق الخضار والفواكه بالدمام

أسفرت 23 ألف زيارة وجولة رقابية وتفتيشية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، منذ مطلع العام الهجري، حتى منتصف شهر رمضان المبارك الحالي، عن 708 إشعارات، وإغلاق 70 محلاً ومبسطاً مخالفاً، ورفع أكثر من 4٥٤ ألف كيلو من المتروكات، و85 ملاحظة تتعلق بالنظافة، ومباشرة 75 بلاغاً.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن مساحة سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام تقدر بـ 300 ألف متر مربع، يتضمن أكثر من 13 نشاط منها حراج الخضار البلدي، وحراج الفواكه المستوردة، والبصل والبطاطس، والحبحب والشمام، وبلدي سيارات، والحشائش أو الورقيات المستورد تجزئة، بالإضافة إلى بيع الخضار والفواكه البلدي والمستورد، والبصل والبطاطس، والتمور، والبيض، والدواجن، واللحوم، لافتاً إلى أن عدد المباسط تفوق 700 مبسط، مع وجود أكثر من 100 محلاً، بالإضافة إلى 24 موقع استثماري.

وأكد أن هذه الجهود تأتي نتيجة الخطط المتبعة وتكثيف أعمال الرقابة والجولات الميدانية، وإحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.