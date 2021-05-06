قطر: النيابة العامة تأمر بالقبض على وزير المالية

أعلن مكتب النائب العام القطري في بيان اليوم أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.