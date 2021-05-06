رصد 630 محل تجاري مخالف للإجراءات الاحترازية في جازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك الحالي 31210 جولات ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية رصدت 630 محلًا تجاريًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة ، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة ، داعياً المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.