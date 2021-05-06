الأمم المتحدة: الصراع والجوع تسببا في انعدام الأمن الغذائي للملايين

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، عن أن الصراع والجوع تسببا في انعدام الأمن الغذائي للملايين في العالم، لأنهما يعززان بعضهما البعض.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 155 مليون شخص واجهوا مستويات انعدام في الأمن الغذائي عام 2020، بسبب الصراع والظواهر الجوية المتطرفة والصدمات الاقتصادية المرتبطة جزئيا بكوفيد-19.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، مرت خمس سنوات منذ أن كانت مستويات الجوع بهذا السوء في 55 دولة من الدول التي تخضع للمراجعة، وفقا للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية والتي أشارت إلى أن أكثر 20 مليون شخص جاعوا في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وبحسب التقرير، ظلت البلدان في إفريقيا “متأثرة بشكل غير متناسب” وقد دفع الصراع بما يقرب من 100 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، تليها الصدمات الاقتصادية (40 مليونا) والظواهر الجوية المتطرفة (16 مليونا).

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في تقرير له، أنه “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحلقة المفرغة.

وبحسب التقرير، كان ما يقرب من 98 مليون شخص كانوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2020 – اثنان من كل ثلاثة أشخاص – في القارة الإفريقية، ولم تسلم أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهرت دول مثل اليمن وأفغانستان وسوريا وهايتي ضمن أسوأ عشر أزمات غذائية العام الماضي.

وأشار معدّو التقرير – الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات حكومية وغير حكومية – إلى أن 39 دولة وإقليمًا قد عانت من أزمات غذائية في السنوات الخمس الماضية، حيث زاد عدد السكان المتأثرين بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، من 94 مليونا إلى 146 مليون شخص بين عامي 2016 و2020.

ووفقا للشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، فإنه في 55 دولة ومنطقة تعاني من أزمة غذائية، فقد وجد أكثر من 75 مليون طفل دون سن الخامسة يعاني من التقزم، و15 مليونًا على الأقل ظهرت عليهم علامات الهزال في عام 2020.

وإذا كان الصراع سيظل هو المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية في عام 2021، فإن كـوفيد-19 وتدابير الاحتواء ذات الصلة والظروف المناخية المتطرفة، ستستمر في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في الاقتصادات الهشة، والحاجة إلى أنظمة أكثر إنصافا واستدامة ومرونة لإطعام 8.5 مليار شخص بشكل مغذٍ ومستمر بحلول عام 2030.