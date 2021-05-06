مسؤول أمريكي: لم يتم الاتفاق على أي شيء مع إيران في فيينا

اتهم مسؤول أمريكي، إيران، بعدم بذل جهد كاف في المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن طهران تقدمت بمطالب غير واقعية في فيينا.

وقال إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء مع إيران في فيينا حتى الساعة، لافتا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية لكن الأمر يتوقف على طهران، خاصة أن التفاهم مع إيران يعتمد على اتخاذ طهران لقرار سياسي.

وأضاف حسب ما أعلنته “العربية”: “سنرى إن كانت الجولة المقبلة ستشهد تقدما أو سنواجه مطالب غير واقعية، ويمكن التوصل إلى تفاهم حول عودتنا وإيران للاتفاق خلال الأسابيع المقبلة”.

وأشار إلى أن بايدن، أكد لإيران، عدم سماحه بامتلاك طهران لسلاح نووي، مضيفا: “ما زال أمامنا الكثير من العمل حول العقوبات على إيران”.

وشهدت محادثات فيينا، تعثر وفجوة كبيرة بين واشنطن وطهران بشأن الإجراءات اللازمة للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني.

وحسب موقع “أكسيوس”، أكد أن هناك اختلافا بين أمريكا وإيران حول إجراءات الحد من أنشطة إيران النووية، وتعلق الخلاف في محادثات فيينا، بتركيب إيران أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.