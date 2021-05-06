القبض على 3 يمنيين لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم

بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال، وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.