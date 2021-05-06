نائب الرئيس التركي: أنقرة والقاهرة جارتان في شرقي المتوسط والرابط بينهما لا يمكن أن يزول

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنه “على الرغم من أن العلاقات مع مصر تشهد توترا في الآونة الأخيرة، إلا أن التعاون الثنائي يصب في مصلحة البلدين، ونحن منفتحون على تطوير علاقاتنا مع جميع دول المنطقة وعلى أساس الاحترام المتبادل بين الجانبين”، مشيراً الى ان “مصر جارتنا في شرق المتوسط، ولدينا علاقات قرابة وشراكة تجارية معها”.

وأوضح أن “هذه الخطوة أظهرت الرسائل اللازمة حول تحسين العلاقات، ولا يمكن اعتبار ان العلاقات مع مصر انقطعت بالكامل، فقد كانت هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية، والآن بدأت عملية التطبيع على مستوى نواب الوزراء”.