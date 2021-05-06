رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة غداً

يبدأ دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان زيارة رسمية إلى المملكة غداً، تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وستحمل الزيارة التي تستمر يومين ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.