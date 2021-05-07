رئيس الموساد الإسرائيلي في البحرين لبحث ملفات أمنية

التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين امس الخميس، رئيس جهاز المخابرات البحريني الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، بمناسبة زيارة كوهين الرسمية إلى البحرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وناقش الجانبان، وفق الوكالة، آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة: في ختام الاجتماع تمنى الجانبان أن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام، بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.