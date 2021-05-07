رئيس وزراء العراق يأمر بإزالة صور الخميني وخامنئي وسليماني من الأعظمية

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإزالة لوحة إعلانية لافتة ضمت صور زعماء إيرانيين في مدخل حي الأعظمية ببغداد.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط، هاتف الكاظمي مساء الأربعاء، نشطاء في الأعظمية، بعد التوتر الذي خلفه وضع اللافتة التي تضم صور زعيم إيران الراحل الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع 2020.

وقال مصدر في الأعظمية لوسائل إعلام محلية إن “نشطاء المدينة تلقوا اتصالاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغهم خلاله بإصدار أوامر عاجلة لمعالجة الموقف، منعاً لإثارة أي فتنة”.

وأزالت قوة ترافقها آليات حكومية اللافتة التي وضعت على ارتفاع نحو 5 أمتار في مدخل الأعظمية، بالقرب من مسجد وضريح الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأظهر فيديو تجمعاً لسكان المدينة وهم يهتفون: “الأعظمية… حلوة وقوية” احتفالاً بإزالة اللافتة.

وأثارت اللافتة غضب البغداديين، الذين اعتبروها محاولة من الجماعات الموالية لإيران لاستفزاز أهالي الأعظمية، التي عرفت منذ عقود بأغلبيتها السنية وبميل سكانها إلى الاتجاه العروبي القومي، لإثارة المشاعر الطائفية واستثمارها ذلك في الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل.