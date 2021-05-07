الدوري السعودي: قمة نارية بين #الشباب و #الهلال لحسم الصدارة

يستضيف فريق الشباب نظيره الهلال، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن مواجهات الجولة 26 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يدخل الشباب المباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، جمعها من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وتسجيل 51 هدفاً، وتلقي 32.

بينما يأتي الهلال في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب، حيث استطاع هو الآخر جمع 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وتسجيل 45 هدفاً، وتلقي 22.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في ظل التقارب النقطي بين المراكز الثلاثة الأولى.

ويأمل اتحاد جدة في خروج المباراة بالتعادل، وتحقيق الفوز هو الآخر في المباراة المقبلة للتساوي معهم في النقاط، والاستفادة من فارق الأهداف لصالحه، حيث سيعتلي وقتها الترتيب العام.

وستشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدير الفني الجديد خوسيه مواريس، الذي تم تعيينه لنهاية الموسم، قبل أيام قليلة من مباراة اليوم أمام الشباب.

ويواجه فريق الشباب 3 أرقام سلبية في المباراة المرتقبة ضد الهلال، والتي ستحدد بشكل كبير هوية الفائز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولات المتبقية.

وفشل فريق الشباب في تحقيق الانتصار في آخر 12 مباراة مع الهلال، ضمن منافسات الدوري السعودي، في أطول سلسلة عدم فوزٍ لـ”ليث” أمام أي فريق آخر في البطولة، التي انطلقت بموسم 2008-2009.

ويعود آخر فوز لفريق الشباب على الهلال إلى مباراة الدور الأول من موسم 2014-2015، قبل 2392 يوماً “6 أعوام و6 أشهر و19 يوماً”.

وتلقى فريق الشباب 14 خسارة من الهلال في المسابقة الدوري السعودي، أكثر من خسائره أمام أي فريق آخر ضمن المسابقة.

والتقى فريقا الهلال والشباب في 25 مباراة في دوري المحترفين السعودي، حيث اقتصر فوز “الليث” على 4 مواجهات فقط منها، مع 7 تعادلات.