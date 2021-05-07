الصين تطمئن العالم: صاروخنا سيحترق عند دخول الغلاف الجوي

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وانطلق صاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/نيسان، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية هذا الأسبوع إن موقع هبوط الصاروخ باتجاه الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء “لا يمكن تحديده إلا خلال ساعات من معاودة دخوله” للغلاف الجوي وهو ما يتوقع حدوثه في الثامن من مايو/أيار تقريبا.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين إن الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وإن معظم مكوناته ستحترق حينها.

وأضاف “احتمال أن تسبب هذه العملية ضررا على الأرض ضعيف جدا”.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية يوم الأربعاء أن حطام الصاروخ من المرجح أن يسقط في المياه الدولية.