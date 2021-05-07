السفير رائد قرملي: المملكة تريد “أفعالا يمكن التحقق منها” من المحادثات مع إيران

قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة لكن من السابق لأوانه الحكم على النتيجة، مضيفا أن الرياض تريد أن ترى “أفعالا يمكن التحقق منها”.

وتمثل تصريحات السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية، أول تأكيد علني من جانب الرياض لإجراء محادثات مباشرة مع طهران. وقطع البلدان العلاقات في 2016.

وقال قرملي لرويترز “فيما يتعلق بالمحادثات السعودية الإيرانية الحالية، فإنها تهدف إلى استكشاف سبل للحد من التوترات في

المنطقة”.

وأضاف “نأمل في نجاح المحادثات لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة. تقييمنا سيستند على أفعال يمكن التحقق منها وليس تصريحات”.

وقال قرملي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرح السياسة السعودية “بوضوح شديد”.

وقال الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي إنه رغم أن المملكة لديها مشكلة مع “السلوك السلبي” لطهران، فإنها تريد علاقات طيبة مع إيران.

وحول العلاقات مع سوريا واليمن، قال قرملي إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة.

وأضاف أن السياسة السعودية تجاه سوريا لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري وحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ومن أجل وحدة سوريا وهويتها العربية.