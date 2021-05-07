المبعوث الأمريكي لليمن: التصعيد الحوثي في مأرب فاقم أوضاع النازحين الهشة

شدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، على ضرورة الوقف الفوري للهجوم الحوثي على مأرب والانخراط بالعملية السياسية، مشيرا إلى أن التصعيد الحوثي في مأرب فاقم أوضاع النازحين الهشة.

وأكد أهمية حل أزمة خزان صافر لتجنب كارثة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الحوثيين أضاعوا فرصة إثبات التزامهم بالسلام برفضهم لقاء مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أظهرت استعدادها للتوصل لاتفاق يمهد لإنهاء الصراع، لافتا إلى أن تصريحات الحوثيين تناقض تصعيدهم العسكري في مأرب الذي فاقم الأوضاع الإنسانية.