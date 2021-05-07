إنجلترا: مستعدون لاستضافة نهائي دوري الأبطال بعد وضع تركيا على القائمة الحمراء

أبدت إنجلترا، استعدادها لاستضافة نهائي دوري الأبطال لكرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، بعد وضع تركيا على القائمة الحمراء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استضافة إسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا، 29 مايو الجاري، بعدما تم سحب المباراة من المدينة التركية العام الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، واستكملت البطولة بنظام التجمع في البرتغال.

ومع وصول الثنائي الإنجليزي، مانشستر سيتي وتشيلسي إلى نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال،

وتعالت الأصوات المطالبة بنقل النهائي من إسطنبول، إلى إنجلترا، بالتزامن مع وصول الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي، بسبب الوضع الوبائي لكورونا في تركيا، بعدما أعلنت الحكومة فرض إغلاق شامل لمواجهة التفشي السريع للفيروس في تركيا.

ورغم انتهاء إجراءات الغلق في 17 مايو، إلا أن تركيا لديها معدل إصابات بكورونا أعلى بكثير من بريطانيا حاليا.

ومع نجاح بريطانيا في تقليل أعداد الإصابات والوفيات، تخشى الحكومة من أن يؤدي حضور 8 آلاف مشجع إنجليزي لنهائي إسطنبول إلى زيادة جديدة في أعداد الإصابات بالبلاد حال عودتهم من تركيا.