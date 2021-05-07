كومان: 4 مباريات تحسم مصيرنا

قال المدير الفني لفريق برشلونة، رونالد كومان، اليوم الجمعة إنه “واثق من أن فريقه سيفوز بلقب الدوري الإسباني إذا تفوق على أتلتيكو مدريد غداً السبت وفاز في المباريات الثلاث التالية”.

وصرح كومان “أنا واثق من أننا إذا فزنا بالمباريات الأربع المتبقية، سنكون أبطالاً” مشيراً إلى أن هذه المباراة “هي الأولى بين الأربع الأخيرة التي يمكن لأي من المرشحين (للفوز بالدوري) التقدم خلالها خطوة مهمة نحو اللقب”.

وعن أهمية اللقاء، ذكر “لقد حققنا انتصارات كثيرة حتى نتمكن من أن نكون حيث نحن الآن. إنه أمر لم نتوقعه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، ونحن واثقون من أننا سنلعب مباراة جيدة”.