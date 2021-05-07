جامعة الباحة تعتمد الفصل الصيفي للخريجين لهذا العام حضورياً

اعتمدت جامعة الباحة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، وحددت اليوم السادس من شهر شوال القادم موعداً للتسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأفادت الجامعة بأن بداية الدراسة للفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 10/12، فيما تنتهي أعمال الفصل الدراسي الصيفي بنهاية أعمال يوم الأربعاء 12/4, واشترطت على الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا.