“التعاون الخليجي” يدين استمرار إسرائيل في عمليات التهجير والاستيطان بالقدس

أدان مجلس التعاون الخليجي استمرار إسرائيل في عمليات التهجير والاستيطان بالقدس.

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته لاستمرار السلطات الإسرائيلية في بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعبر معالي الأمين العام عن خطورة ما تقوم به إسرائيل في الاستمرار في مخالفة مبادئ القانون الدولي والجهود الدولية، والتي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط للوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر فيها.