فضيحة للحوثيين.. إدخال قيادي بالحرس الثوري الإيراني على  المريضات بقسم النساء

لأول مرة في تايخ اليمن يتم انتهاك عادات وأعرف المجتمع اليمني بهذه الطريقة على يد الحوثيين، حيث تم اقتحام جناح المريضات بقسم النساء على يد “حسن إيرلو” رجل الحرس الثوري الإيراني بصنعاء.

الكاتب والمحلل اليمني محمد جميح أعرب عن أسفه لهذه الواقعة التي تخالف كل الأعراف اليمنية.

وكتب جميح على حسابه في تويتر : ” قبل الحوثيين لم يتصور أحد في غرفة نوم خصمه. الحوثيون فعلوها. قبل الحوثيين لم يدخل رجل أجنبي على مريضات في قسم النساء. الحوثيون أدخلوا الإيراني قسم النساء.

وتساءل جميح: هل عرفتم العلاقة بين صورة الإيراني في قسم النساء وصورة الحوثي في غرفة النوم؟

وليست هذه هي المرة الأولى الي يتم فيها ظهور المدعو حسن إيرلو، حيث ظهر قبل أيام عبر وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، والتي أظهرت أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسئول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.