بـ 51  لغة .. معرض القرآن الكريم يعرض المصحف الشريف ومعانيه

استقبل معرض القرآن الكريم، الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام مئات الزوار من المصلين والمعتمرين، الذين شاهدوا عرضا للقرآن الكريم ومعانيه بعدة لغات، والشاشات الإلكترونية، وعرضاً لكتب ومخطوطات تاريخية، وبرامج للأمن الفكري، ومعرضاً خاصاً بكسوة الكعبة المشرفة وحياكتها.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني، أن المعرض انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويستمر إلى نهاية الشهر الكريم ويحتوي على عدة أقسام، أبرزها برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات، الذي يستطيع من خلاله الزائر تحميل القرآن الكريم على جهاز الجوال الخاص به من خلال خاصية الباركود، وباللغة التي يختارها من (٥١) لغة متوفرة، ويأتي هذا القسم بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام.

وأضاف أن القسم الثاني هو “حقيبة الزائر الرقمية” التي تحتوى على مجموعة كتب رقمية منها كتاب الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار , وعدة كتب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-، من بينها كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وكتاب صفة العمرة ويليه جوامع الدعاء، وكتاب في ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين، وكيفية صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكتاب دور المرأة في إصلاح المجتمع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-.

وأوضح أن هناك قسماً بعنوان كلمات عن القرآن الكريم ويضم (١٠) كتب، ويعرض المعرض إحصائية مقرأة الحرمين للقرآن الكريم (عن بعد) للنصف الأول من عام ١٤٤٢هـ، والتي وصل عدد المستفيدين منها حوالي (٢) مليون مستفيد، و (٩١٣٦) عدد الطلاب المسجلين، والمعلمون والمعلمات وصل عددهم (٣٦)، وتعمل الحلقات على ست فترات، لخدمة الطلاب المشاركين من (١١١) دولة حول العالم، كما يستعرض المعرض إحصاءات الحلقات القرآنية عن بعد، وإحصائية إدارة شؤون المصاحف.

كما خصص داخل المعرض قسم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة للتسهيل عليهم، وتوفير الخدمات التي يحتاجون لها مثل تفسير سور القرآن الكريم بلغة الإشارة، وحامل المصحف المرن، ومصحف بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بجانب قسم المصاحف والكتب الشرعية المطبوعة التي تُوزع على زوار المعرض.

ويحتوي المعرض على قسم خاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة على فلم تعريفي يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة.