بعد ” القات”.. وصلات رقص لمليشيا الحوثي بمساجد اليمن

في انتهاك جديد لمليشيا الحوثي المتمردة باليمن، أقدمت على انتهاك المساجد الواقعة تحت سيطرتها، حيث قامت عناصرها بوصلات رقص داخل أحد المساجد.

الإعلامي اليمني محمد الضبياني نشر مقطع فيديو على حسابه في تويتر يوثق انتهاك المليشيا للمساجد.

وعلق الضبياني على مقطع الفيديو بالقول :” تعمد الحوثيون احتقار المساجد وفق عقيدة إمامية منحرفة، وسلوك دفين يؤكد اعتداءهم لقداسة بيوت الله وتحويلها لميدان للهو والرقص، وازدراءهم لمكانة المساجد وجعلها أداة لفكرهم الضال وأهدافهم الخبيثة.”

وتأتي رقصات الحوثي داخل المساجد بعد قيامها بتعاطي القات في وقت سابق.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد نشر عدة صور للمليشيا وعلق عليها قائلا :” المساجد تحولت في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تدعي زورا وبهتانا أنها مسيرة قرآنية من دور للعبادة وقراءة القرآن إلى مجالس لتناول القات”.