غالبيتهم إيرانيون .. ” 8 قتلى في الغارة الإسرائيلية على اللاذقية”

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن ثمانية مقاتلين غالبيتهم إيرانيون قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت الأربعاء الماضي، مواقعهم في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها.

وذكر مصدر عسكري سوري أن الضربات استهدفت منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية، وأسفرت عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل.

وأوضح المرصد السوري أن القصف طال مواقع عسكرية لقوات النظام يتواجد فيها مقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم، فضلا عن مستودعات أسلحة وذخائر.

كما أعلن عن حصيلة أولية من 14 جريحا في صفوف المقاتلين، إلى جانب وقوع جرحى مدنيين.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن الجمعة أنه تبين لاحقا أن الغارات أسفرت عن مقتل ثمانية مقاتلين، هم خمسة إيرانيين فضلا عن أفغانيين وسوري في صفوف المجموعات الموالية لطهران.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول القصف.