فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية باكستان لبحث العلاقات الثنائية والمميزة بين البلدين

التقى الأمير فيصـل بن فرحان وزير الخارجية، في مكتبه بفرع وزارة الخارجيـة في جدة اليوم، وزير خارجيـة جمھوريـة باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقـات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصـديقين وسـبل دعمھا في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وقد حضـر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصــادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشـريفين لدى جمھورية باكسـتان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.